بمسابقة للجمهور.. إسعاد يونس تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة تجمعها بالفنان الكبير عادل إمام عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده الذى وافق ليلة أمس 17 مايو .



وعلقت " صاحبة السعادة على الصورة قائلة :" من كواليس الشغل مع الزعيم، تفتكروا ده فيلم ايه ؟" .



يذكر أن إسعاد قدمت مع الزعيم عدد من الأفلام ، بينها "شعبان تحت الصفر، المتسول، أمهات في المنفى، غاوي مشاكل، بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى كل من فيلم عمارة يعقوبيان، الزهايمر ، والتي قام ببطولتها عادل إمام .