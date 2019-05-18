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فن

بمسابقة للجمهور.. إسعاد يونس تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

السبت 18/مايو/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة تجمعها بالفنان الكبير عادل إمام عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده الذى وافق ليلة أمس 17 مايو .

وعلقت " صاحبة السعادة على الصورة قائلة :" من كواليس الشغل مع الزعيم، تفتكروا ده فيلم ايه ؟" .

يذكر أن إسعاد قدمت مع الزعيم عدد من الأفلام ، بينها "شعبان تحت الصفر، المتسول، أمهات في المنفى، غاوي مشاكل، بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى كل من فيلم عمارة يعقوبيان، الزهايمر ، والتي قام ببطولتها عادل إمام .
بمسابقة للجمهور.. إسعاد يونس تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

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