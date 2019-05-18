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أخبار العالم

نائب المستشار النمساوي ينفى تلقيه أموالا من مستثمر روسي

السبت 18/مايو/2019 - 09:01 ص
نائب مستشار النمسا
نائب مستشار النمسا هاينز كريستيان
أ ش أ
نفى نائب مستشار النمسا هاينز كريستيان شتراخه تلقيه أموال مشبوهة من مستثمر روسي تقدر بمليارات الدولارات لمساعدة حزبه فى الانتخابات البرلمانية النمساوية فى عام 2017 . مشيرا الى أن الأمر يجىء فى إطار حروب سياسية قبل الانتخابات البرلمانية الاوروبية المقبلة فى 26 مايو الجاري .

جاء ذلك تعليقا على نشر وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر فيه نائب المستشار النمساوي يطلب من رجل اعمال روسي دعما ماليا .
وقال شتراخه أنه لم يتلق أى تبرعات أو يمنح أي مزايا من المستثمر الروسي . مشيرا الى أنه أكد عدة مرات في هذه المحادثة على الأحكام القانونية ذات الصلة وضرورة الامتثال للنظام القانوني النمساوي.

من جانبها ، طالبت المعارضة فى النمسا بزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي باستقالة نائب المستشار واجراء انتخابات برلمانية جديدة فى البلاد ، في حين التزم حزب الشعب قائد الائتلاف الحكومي بزعامة مستشار النمسا سباستيان كورتس الصمت تجاه تلك القضية .

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