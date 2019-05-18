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تعليم

الدبلومات الفنية 2019.. الطلاب يدخلون اللجان لبدء الامتحان

السبت 18/مايو/2019 - 09:21 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2019
ياســـمين بدوي
دخل منذ قليل، طلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتهم (الزراعي - التجاري- الصناعي - الفندقي ) إلى لجانهم الموجودة على مستوى الجمهورية؛ لبدء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2019.

ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك على فترتين امتحانيتين منفصلتين، وهناك بعض التخصصات ستبدأ بامتحان اللغة العربية بينما تبدأ بعض التخصصات الأخرى بالتربية الدينية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2019 بمختلف التخصصات (تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي) 757056 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وأن طلاب التعليم التجاري يبلغ عددهم 260200 طالب وطالبة، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب التعليم الفندقي 21864 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد الزراعي 98775 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالبا وطالبة.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2019 داخل 1210 مدارس بجميع المحافظات، حيث إن عدد المدارس التجارية 347 مدرسة، والفندقية 87 مدرسة، والزراعية 132 مدرسة، والصناعية 644 مدرسة.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفـني بنوعياته نظام السنوات الثلاث والســــنوات الخمس 23 لجنة، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفـني التجاري والزراعـي والصناعي نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 22 لجنة.

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