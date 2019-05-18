ملك ولا كتابة.. دولة تمنح المناصب بهذه اللعبة.. فيديو

عرضت فضائية "euronews"، عددًا من اللقطات الخاصة باختيار عمدة مدينة غرب الفلبين من خلال لعبة ملك وكتابة.



وقد لجأ المحكمون لتلك الطريقة في الاختيار، بعد أن حصل كلا المرشحين على منصب العمدة على نفس الأصوات.



وبحسب قانون الانتخابات في البلد، فمن الممكن أن يجري المشرفون قرعة بين المرشحين في حال تعادلهم، ليكون الفائز هو صاحب الحظ الأقوى.

