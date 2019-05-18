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بعد تحدي الموت.. 5 مضاعفات عند تناول جرعة زائدة من البرسيتامول

السبت 18/مايو/2019 - 02:11 م
5 مضاعفات عند تناول
5 مضاعفات عند تناول جرعة زائدة من البرسيتامول
آية التيجي
بعد تحذير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية،أمس، الأمهات والآباء من انتشار ما يعرف بـ "تحدي الباراسيتامول" أو "تحدي الموت" بين الأطفال والشباب، في تقليد لمشاهد يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح مركز السموم في بيان له، أن تحدي الموت الذي انتشر على الإنترنت هو مسابقة بين الأطفال يكون الفائز فيها من يتناول أكبر كم من دواء معين مثل "الباراسيتامول" أو"الديجوكسن".

يعتبر الباراسيتامول متاح على نطاق واسع من المتاجر وهو موجود في معظم المنازل. وقد وضعت الحكومة قواعد للحد من الكمية التي يمكن شراؤها دفعة واحدة ، مما قد يساعد في تقليل عدد الجرعات الزائدة. وهو ما يجعل من السهل أن نتناولها ولذلك قررت الحكومة أيضًا أن تكون متوفرة فقط في عبوات صعبة الفتح، وهو ما يجعل من الصعب على الأطفال تناولها.

وقد يحدث شعور بالغثيان، والقيء بعد ساعات قليلة من تناول جرعة زائدة، وذلك بعد 24 ساعة، قد يكون هناك ألم تحت الأضلاع على الجانب الأيمن (حيث يوجد الكبد)، وقد يكون هناك اصفرار بياض العينين والجلد (اليرقان)، حيث ان هناك مضاعفات خطيرة تحدث عند تناول كميات كبيرة من البارسيتامول، ومنها:

- يمكن أن يتأثر المخ أيضًا بالارتباك والذي (يُطلق عليه اعتلال الدماغ).
- يمكن أن تتأثر الكليتان أيضًا بانخفاض البول ، وقد يحدث فشل كلوي.
- انخفاض السكر في الدم.
- حدوث تراكمات للأحماض في الدم ، مما قد يؤدي إلى تنفس المريض بشكل أسرع.
- ظهور علامات الاكتئاب على الشخص.

أحيانًا يكتشف مقدمو الرعاية أن شخصًا ما تناول جرعة زائدة، وذلك عبر وجود علب أدوية فارغة، أو مذكرة الانتحار، لذا فمن المهم إحضار العب الفارغة، او الملاحظات التي كتبها المريض معك إلى المستشفى.

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