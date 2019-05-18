هل يقع طلاق الزوج العصبي.. علي جمعة يكشف شروط صحة اليمين

ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه: "هل يوجد حل لأن أبقي حق التطليقة الثالثة بيد حكمين خارج الأسرة لأنني عصبي"؟





وأضاف جمعة، في فيديو له، أنه إذا صدرت منك الطلقات دون أن تدرى فلا تقع طلقات لأنه لا طلاق في إغلاق، والإنسان إما أن يكون لا يدرك أو لا يملك، فإذا فقد الإدراك بإجماع الأمة لا يقع الطلاق وإذا فقد الإملاك ففيها قولان والمفتى به لا يقع الطلاق.



