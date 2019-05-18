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ديني

هل يقع طلاق الزوج العصبي.. علي جمعة يكشف شروط صحة اليمين

السبت 18/مايو/2019 - 01:57 م
علي جمعة
علي جمعة
محمد شحتة
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه: "هل يوجد حل لأن أبقي حق التطليقة الثالثة بيد حكمين خارج الأسرة لأنني عصبي"؟

وأضاف جمعة، في فيديو له، أنه إذا صدرت منك الطلقات دون أن تدرى فلا تقع طلقات لأنه لا طلاق في إغلاق، والإنسان إما أن يكون لا يدرك أو لا يملك، فإذا فقد الإدراك بإجماع الأمة لا يقع الطلاق وإذا فقد الإملاك ففيها قولان والمفتى به لا يقع الطلاق.

وأشار إلى أن شرط وقوع الطلاق أن يكون الرجل مدركا ومالكا، والإدراك يكون بسؤال عن أربعين، عن زمان الطلاب والمكان والأحوال والأشخاص.

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