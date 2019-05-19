بدل الحدوتة ٣ الحلقة 13.. أحمد رزق يبتز بيومي فؤاد لأجل دنيا سميرغانم

أذيعت مساء امس ، الحلقة 13 من مسلسل بدل الحدوتة ٣ من بطولته الفنانة دنيا سمير غانم وأحمد رزق.



ودارت أحداث الحلقة 13 من العمل في إطار كوميدي، بعد ان حاول "مظهر- أحمد رزق- ويحيى - عمرو وهبة"، مساعدة لهفة - دنيا سمير غانم - بعد أن تم اختراق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتولوا إدارة أعمالها، والتخطيط لتكون واحدة من أبرز مشاهير السوشيال ميديا.



ونظموا لحضور محاضرة لأحد المتخصصين في علم الطاقة - بيومي فؤاد -، لينشر صورة تجمعه بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به نظرا لتمتعه بعدد كبير من المتابعين، الا انه رفض، ليقوموا بابتزازه بعد ان علموا بتزويره للشهادات العلمية التي ادعي حصوله عليها.