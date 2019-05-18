يحتوي على 5 أطنان نفايات.. معلومات لا تعلمها عن قمة إفرست

تعتبر قمة جبل إفرست أعلى قمة على وجه الأرض، ترتفع قمة الجبل حوالي 9 كيلو متر عن سطح البحر، ويعد الجبل تابع لسلسلة جبال الهيمالايا .



حسب ما ورد في موقع "lolwot" هناك بعض المعلومات التي قد تكون غائبة عن البعض حول ذلك الجبل الذي يعد موضع حديث وجدال بين كثيرين.



1- وصل أكثر من خمسة آلاف متسلق إلى قمة جبل إفرست، ومن بينهم رجل كفيف وطفل عمره 13 عامًا، عجوز عمرها 73 عامًا.



2- هناك حوالي 200 جثة على الجبل، ماتوا قبل الوصول إلى القمة منهم من مات بأزمات قلبية و البعض الآخر متجمدين ، ويُستخدمون الآن كمعالم تدل المتسلقين على طريق الوصول إلى القمة.



3- يتوي الجبل على حوالي 50 طنًا من النفايات، ما يجعله أقذر جبل في العالم.



4- استطاع أحد اليابانيين عمره 80 عامًا أن يصل إلى قمة جبل إفرست عام 2013؛ ليصبح أكبر رجل سنا يحقق هذا الإنجاز.



5- كل 100 فرد تمكنوا من الوصول إلى قمة إفرست، توفى منهم حوالي 5 أفراد في طريقهم .