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يحتوي على 5 أطنان نفايات.. معلومات لا تعلمها عن قمة إفرست

السبت 18/مايو/2019 - 10:50 م
افرست
افرست
مريم صليب
تعتبر قمة جبل إفرست أعلى قمة على وجه الأرض، ترتفع قمة الجبل حوالي 9 كيلو متر عن سطح البحر، ويعد الجبل تابع لسلسلة جبال الهيمالايا .

حسب ما ورد في موقع "lolwot" هناك بعض المعلومات التي قد تكون غائبة عن البعض حول ذلك الجبل الذي يعد موضع حديث وجدال بين كثيرين.

1- وصل أكثر من خمسة آلاف متسلق إلى قمة جبل إفرست، ومن بينهم رجل كفيف وطفل عمره 13 عامًا، عجوز عمرها 73 عامًا.

2- هناك حوالي 200 جثة على الجبل، ماتوا قبل الوصول إلى القمة منهم من مات بأزمات قلبية و البعض الآخر متجمدين ، ويُستخدمون الآن كمعالم تدل المتسلقين على طريق الوصول إلى القمة.

3- يتوي الجبل على حوالي 50 طنًا من النفايات، ما يجعله أقذر جبل في العالم.

4- استطاع أحد اليابانيين عمره 80 عامًا أن يصل إلى قمة جبل إفرست عام 2013؛ ليصبح أكبر رجل سنا يحقق هذا الإنجاز.

5- كل 100 فرد تمكنوا من الوصول إلى قمة إفرست، توفى منهم حوالي 5 أفراد في طريقهم .

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