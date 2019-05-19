البابا تواضروس يوضح اختصاصات هيئة الأوقاف القبطية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن هيئة الأوقاف القبطية أنشئت عام ١٩٦٠ وبها 6 آباء اساقفة و6 علمانيين وفي حالة وفاة أحدهم، ينقص العدد فيتقدم البطريرك بطلب لتكميلها، ويصدر قرار جمهوري، مشيرا إلى أنه تم تقديم طلب منذ شهرين وتم الاتفاق علي الآباء الأساقفة والأشخاص من ذوي التخصصات.



وأضاف البابا – خلال حوار خاص لفضائية ME SAT القبطية خلال رحلته الرعوية الحالية إلى أوروبا والتى بدأها السبت الماضى – أنه اجتمع في ٤ مايو الجاري وتم اختيار السكرتير، إلى جانب تقسيم اللجان ،لافتا إلى أنه تم استحداث لجنة لتطوير عمل هيئة الأوقاف، وهذه الهيئة خاصة بأوقاف الأقباط ويجب أن تدار بطريقة جيدة لأنها تعتبر دخل يصرف منه على الكنيسة والأنشطة كأنها هيئة حكومية.

