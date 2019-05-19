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ديني

لماذا تم احتساب زكاة الفطر 13 جنيها كحد أدنى.. دار الإفتاء تجيب

الأحد 19/مايو/2019 - 02:54 ص
زكاة الفطر لعام 2019
زكاة الفطر لعام 2019
عبد الرحمن محمد
أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية كيفية حساب قيمة زكاة الفطر والمقدرة بـ 13 جنيها كحد أدنى عن الفرد الواحد، وذلك بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة ولغة عامية أيضا سهلة وبسيطة حتى يفهمها الجميع.

وقالت الإفتاء: 
"حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب
طيب سعر إردب القمح كام ٦٥٥ جنيه والإردب فيه ١٥٠ كيلو ، يبقى سعر الكيلو كام ٤.٤٠ أربعة جنيه وأربعين قرش
طيب والزكاة أد ايه ٢.٦ كيلو
يبقى نضرب ٢.٦ كيلو * ٤.٤٠
يطلع الناتج ١١.٤٤
ودار الإفتاء قالت إنه ١٣ جنيه يعني كمان مزودين عن السعر بشوية بحيث اختلاف الأسعار في الإردب و ١٣ جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ١٣ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ١٣ جنيه، وتخرج قبل صلاة العيد ولو ملحقتش تطلعها ممكن تاخد برأي السادة الشافعية إنك ممكن تطلعها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر".

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