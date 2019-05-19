نشرة أخبار العالم: المنطقة تشتعل.. السعودية تدعو لـ قمتين طارئتين وتتوعد قطر وإيران

في إطار الخدمات التي يقدمها موقع "صدى البلد" الإخباري لمتابعيه، ينشر قسم الخارجي أهم وأبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الدولية على مدار الـ24 ساعة الماضية:
اقترب الحساب.. أمريكا تكشف عن أدلة تورط إيران في هجمات السفن
خوفا من ضربها.. إسرائيل لا ترغب فى شن حرب بين أمريكا وإيران
أبرز ما تتعرض له المنطقة..موقع إسرائيلي يحدد مستقبل الحرب بين إيران وأمريكا
إسقاط طائرات إيرانية... وكالة أمريكية تكشف أسباب تحذيرات الطيران فوق الخليج
الصراعات تحتدم.. 5 أماكن تشعل نيران الحرب العالمية الثالثة في 2019
بعد توترات المنطقة.. البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران والعراق
إيران تستبعد احتمال نشوب حرب وتقول إنها لا تريدها
حتى لو وقفت قوى العالم أمامنا.. روحاني: إيران غير جاهزة للتفاوض مع أمريكا
بعد هجوم الحوثيين على محطات النفط.. الملك سلمان يدعو قادة العرب والمسلمين لقمتين طارئتين في مكة
بالأدلة.. تقرير نرويجي: تورط إيران في الهجوم على ناقلات نفط قرب سواحل الفجيرة
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي
الإمارات ترحب.. قمتان طارئتان حول هجوم الحوثي على محطات النفط
سنرد بكل حزم على إيران ووكلائها.. الجبير: السعودية لا تسعى إلى الحرب
أمن المواطن خط أحمر.. تحذيرات شديدة اللهجة من السعودية لـ قطر
تضامن دائم مع السعودية.. البحرين ترحب بعقد قمتين طارئتين لحفظ استقرار المنطقة
إدراجها تأخر 20 سنة.. الجبير: الحرس الثوري منظمة إرهابية والعالم يدرك
اقترب الحساب.. أمريكا تكشف عن أدلة تورط إيران في هجمات السفن
خوفا من ضربها.. إسرائيل لا ترغب فى شن حرب بين أمريكا وإيران
أبرز ما تتعرض له المنطقة..موقع إسرائيلي يحدد مستقبل الحرب بين إيران وأمريكا
إسقاط طائرات إيرانية... وكالة أمريكية تكشف أسباب تحذيرات الطيران فوق الخليج
الصراعات تحتدم.. 5 أماكن تشعل نيران الحرب العالمية الثالثة في 2019
بعد توترات المنطقة.. البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران والعراق
إيران تستبعد احتمال نشوب حرب وتقول إنها لا تريدها
حتى لو وقفت قوى العالم أمامنا.. روحاني: إيران غير جاهزة للتفاوض مع أمريكا
بعد هجوم الحوثيين على محطات النفط.. الملك سلمان يدعو قادة العرب والمسلمين لقمتين طارئتين في مكة
بالأدلة.. تقرير نرويجي: تورط إيران في الهجوم على ناقلات نفط قرب سواحل الفجيرة
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي
الإمارات ترحب.. قمتان طارئتان حول هجوم الحوثي على محطات النفط
سنرد بكل حزم على إيران ووكلائها.. الجبير: السعودية لا تسعى إلى الحرب
أمن المواطن خط أحمر.. تحذيرات شديدة اللهجة من السعودية لـ قطر
تضامن دائم مع السعودية.. البحرين ترحب بعقد قمتين طارئتين لحفظ استقرار المنطقة
إدراجها تأخر 20 سنة.. الجبير: الحرس الثوري منظمة إرهابية والعالم يدرك