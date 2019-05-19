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رياضة

الزمالك ضد نهضة بركان .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-5-2019 والقنوات الناقلة

الأحد 19/مايو/2019 - 09:41 ص
برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف
يشهد اليوم الأحد، 19 مايو 2019، إقامة العديد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

كأس الكونفدرالية الأفريقية:

نهضة بركان المغربي X الزمالك - 12:00 صباحًا - beIN SPORTS MAX 5 FR - beIN SPORTS HD 1

الدوري الإسباني:

ريال مدريد X ريال بيتيس - 1:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
إيبار X برشلونة - 4:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:

كييفو فيرونا X سامبدوريا 12:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 4
بارما X فيورنتينا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
إمبولي X تورينو - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ميلان X فروسينوني - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
نابولي X انتر ميلان - 8:30 مساءً - beIN SPORTS HD 1
يوفنتوس X أتالانتا - 8:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4

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