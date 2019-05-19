ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة أحد المستشفيات بالغردقة وإعادة المبلغ المسروق

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، من مسئول خزينة بأحد المستشفيات بإكتشافه سرقة مبلغ ( 67 ألف و978 يورو ) من داخل الخزينة بغرفة الحسابات بالمستشفى.



وبالفحص تبين وجود كسر زجاج نافذة الغرفة، وسلامة الخزينة وأن المفتاح كان متروك بها وقت الحادث.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحر الأحمر أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الحادث خمسة أشخاص ( عامل بمطبخ المستشفى، ٢١ سنه ومُقيم الأقصر - كهربائى بالمستشفى، سن 35 ومُقيم بنى سويف - وفرد أمن بالمستشفى ١٨ سنة ومقيم قفط بقنا - وعاطل 20 سنه ومُقيم قفط بقنا - وسائق 25 سنهومُقيم الغردقة ).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسابقة علمهم بترك مفاتيح الخزينة بها، وأرشدوا عن مبلغ (67 ألف و575 يورو) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.