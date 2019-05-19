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فن

نجوم الفيلم الروماني Gomera يخضعون لجلسة Photo call في كان السينمائي.. صور

الأحد 19/مايو/2019 - 12:51 م
جوم الفيلم الروماني
جوم الفيلم الروماني Gomera
شروق ابراهيم
خضع نجوم الفيلم الروماني Gomera لجلسة تصوير الـ Photo call على هامش فعاليات اليوم الخامس لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72.

فيلم Gomera يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وتدور أحداثه حول ضابط شرطة يسافر إلى جزيرة جوميرا الإسبانية لكي تعلم اللغة الخاصة بتلك الجزر والتي سوف تساعده في براءة رجل أعمال مقبوض عليه في رومانيا.

وتستمر فعاليات المهرجان الفرنسي العريق حتى الـ25 من شهر مايو الجاري.
نجوم الفيلم الروماني Gomera يخضعون لجلسة Photo call في كان السينمائي.. صور
نجوم الفيلم الروماني Gomera يخضعون لجلسة Photo call في كان السينمائي.. صور
نجوم الفيلم الروماني Gomera يخضعون لجلسة Photo call في كان السينمائي.. صور

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