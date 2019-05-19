خبراء عن نهائي الكونفيدرالية .. الزمالك يستطيع إخماد بركان المغرب .. وتونسي: الأبيض كعبه عالي

اتفق خبراء الكرة في مصر وتونس على مقدرة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على إخماد بركان المغرب وتخطى عقبة منافسه نهضة بركان فى مباراة الليلة فى ذهاب نهائى كأس الكونفيدرالية المقرر إقامته على الملعب البلدي.



واعتبر الخبراء أن الفارس الأبيض يستطيع عبور المباراة شريطة الإلتزام بكافة المعطيات والفرضيات التى يلقيها الخواجه كريستيان جروس مدرب القلعة البيضاء قبل وأثناء اللقاء المرتقب فى المغرب، وعدم الالتفات إلى عاملى الأرض والجمهور، فضلا عن التركيز داخل المستطيل الأخضر، فيما يرى أحد مدربى الفرق التونسية أن الزمالك كعبه عالى على الفرق المغربية فى البطولات القارية.



أكد مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة، أن بإمكان نادى الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ذهاب نهائى كأس الكونفيدرالية أمام فريق نهضة بركان وعبور المنافس وإخماد بركان المغرب، وقال إن الفارس الأبيض بمقدوره تخطى نهضة بركان رغم أن الأخير يتسلح بعاملي الأرض والجمهور والخروج من لقاء الذهاب بالتعادل فى حال التزام اللاعبين بخطة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى.



وأضاف: يتعين على لاعبي الزمالك عدم الاندفاع الهجومى ومحاولة امتصاص حماس المنافس فى الربع ساعة الأولى من بداية المباراة بالتزامن مع الالتزام الخططي الدفاعي وإغلاق المساحات أمام لاعبي نهضة بركان والحد من خطورة التوجولي لابا كودجا، هداف الفريق.



وأشار إلى أن عمر صلاح حارس المرمى سيكون لديه فرصة قوية للذود عن مرمى الزمالك والحماس الذي يؤهله للدفاع عن الفارس الأبيض فى نهائى البطولة القارية، مضيفا أن جروس يمتلك الحنكة التى تمكنه من الخروج باللقاء إلى بر الأمان على غرار ما حدث فى إياب النجم الساحلى فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية.



في حين كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة المصري عن توقعه لنتيجة المباراة وقال: أتوقع التعادل أو فوز الزمالك بهدف دون رد على المنافس المغربي، لافتًا إلى أن التركيز والإصرار والعزيمة يمثلان مفاتيح الفوز والخروج بنتيجة إيجابية، إضافة إلى التشكيل المناسب للمباراة واستغلال التغيرات في المواعيد المناسبة من اللقاء.



وشدد على أن عمر صلاح حارس مرمى الفارس الأبيض سيكون نجم مباراة الذهاب لكونه لاعب المواقف الصعبة، ولا يمكن نسيان مشاركته فى الزود عن عرين الزمالك فى نهائي كأس مصر.



فيما أوضح الدكتور جمال الحاجي المحلل والمدرب التونسي، أن السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك داهية، مضيفا: "أن الفارس الأبيض كعبه عالى على الأندية المغربية" وقال : إن الكرات الثابتة ستكون حاسمة فى لقاء الذهاب، والزمالك يمتلك أسبقية تاريخية ومعنوية، حيث واجه الفارس الأبيض الفرق المغربية 15 مرة خلال المسابقات الإفريقية فاز خلالها في 9 منها، كما فاز فى آخر بطولتين قاريتين على حساب فرق مغربية لا فتا إلى أن الزمالك دائما ما كان حاضرا على مستوى التسجيل بـ 9 أهداف كاملة في الملاعب المغربية، مشيرا إلى أن تلك الأرقام ستكون دون شك دافعا معنويا للأبيض في مدينة بركان.



وأضاف: "كريستيان جروس مدرب الزمالك ينطلق بأسبقية على المستوى التكتيكي وقد أثبت هذا المدرب دهاءه كلما لعب الفارس الأبيض خارج مصر والكل يتذكر جيدا مباراة سوسة، حيث فرض الداهية جروس التعادل على الثعلب روجيه لومار مدرب النجم الساحلي التونسي واستطاع المحافظة على أسبقية لقاء الذهاب فى القاهرة منوها إلى أن هذا السيناريو سوف يكون حاضرا في أذهان لاعبي الأبيض وسوف يسعى المدرب الى غلق جميع المنافذ المؤدية الى حارس المرمى".



وتابع: "في المقابل سيعتمد الجعواني مدرب نهضة بركان على عنصر المباغتة والضغط المستمر على الزمالك في حضور جماهيري سيكون قياسيا في أول نهائي إفريقي في تاريخ النادي رغم الغيابات المؤثرة، خاصة غياب حارسي المرمى الأول والثاني فإن نهضة بركان سيكون حاضرا بقوة على المستوى الهجومي دون التغاضي عن الضعف الدفاعي الذي سيكون حاسما في هذه المباراة".



ولفت إلى أن جروس المدرب السويسري للزمالك سيكون دفاعيا فى لقاء الذهاب، وذلك بفرض الضغط المعاكس على حامل الكرة وعلى لاعبي الوسط المكلفين بتطوير الهجوم البركاني وسينجح في استرجاع الكرة في مناطق معينة ومدروسة جيدا على غرار ما حدث في مباراة النجم الساحلي التونسي، حيث كثف تواجد الزمالك في وسط الميدان ليخلق التفوق، وبالتالي استرجاع الكرة وخلق الهجمة السريعة والهجمة المعاكسة الخطيرة.



وأشار إلى أن الجعواني مدرب نهضة بركان سوف يستغل إمكانيات فريقه الهجومية خاصة في حضور لاعبيه الأجانب المؤثرون، كما سيعتمد الفريق المغربي على الكرات الثابتة التي كانت حاسمة في مباراة الصفاقسي التونسي.



واختتم الحاجى حديثه قائلا: الفريق الذي سيكون حاسما على مستوى الكرات الثانية والذي سيتفوق على مستوى الثنائيات هو المنتصر في نهاية المباراة دون نسيان العمل التكتيكي الجماعي والإمكانيات الفردية لكل فريق والكرات الثابتة التي ستكون حاسمة بنسبة كبيرة جدا في ظل غياب المساحات والكثافة الدفاعية التي يفرضها الزمالك.