محافظ بورسعيد يشيد بمنظومة المرور الناجحة وتسهيل اجراءات التراخيص للمواطنين

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم "الأحد" المبنى الرئيسى لمرور بورسعيد، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقائدى المركبات المختلفه المتعاملين مع الادارة.



والتقى المحافظ بالمواطنين اثناء مباشرة قيادات الادارة وموظفيها لكافة الخدمات المطلوبة والمتعلقة بالتراخيص والتجديد السنوى حيث سجل الجميع اشادتهم بالنظام المعمول به بالإدارة وسهولة انهاء كافة الاجراءات الادارية والمالية الخاصة بسياراتهم ورخص القيادة.



وتفقد المحافظ يرافقة العميد محمد بصلة قائد مرور بورسعيد ساحة انتظار السيارات المتحفظ عليها، وميدان التعليم والاختبارات، وساحة الفحص الفنى للسيارات، واطلع سيادته على لوحات الارقام الجديده الخاصه بسيارات المحافظه ( خالصة ومنطقة حره ) والتى يجرى استبدالها باللوحات البيضاء والصفراء القديمه عند تجديد رخص السيارات.



وفى نهاية الجولة وجه اللواء عادل الغضبان الشكر والتقدير للقائمين على منظومة المرور النموذجية بالمحافظة من ضباط وافراد واداريين على مجهودهم لضبط كافة الاوضاع المرورية بالمحافظة وتسهيل كافة خطوات الاجراءات الخاصة بالتراخيص للمواطنين.