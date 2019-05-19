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تعليم

طلاب أولى ثانوي بالفيوم يؤدون الامتحان بالتابليت في الفترة المسائية

الأحد 19/مايو/2019 - 06:27 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تابع اليوم الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم الامتحانات بالفترة المسائية، مؤكدا أن جميع الطلاب يؤدون الامتحان خلال الفترة المسائية إلكترونيا بالفيوم ، حيث تابع لجنة مدرسة الفيوم الثانوية بنات ولجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية ويؤدي بهما جميع طلاب المدارس الخاصة الامتحان على مستوى المحافظة، وقام جميع الطلاب بآداء الامتحان إليكترونيًا.

وأصدر وكيل تعليم الفيوم توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من التهوية والإضاءة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

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