برلمانى: فرض قيمة ضريبة مرتفعة يؤدى إلى عزوف المواطن عن سدادها

أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، أن وجود حد إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا من إجمالي قيمة الضريبة على المسكن، يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن البسيط، خاصة أن فرض قيمة ضريبة مرتفعة يؤدى إلى عزوف المواطن عن سدادها.



وأكد السيد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، ضرورة شعور المواطن بأن الأموال التى يتم تحصيلها من الضرائب تعود إليه من خلال الخدمات التى تقدمه له الدولة من صحة وتعليم وغيرهم.



وقال النائب إن تسهيل وتخفيف القيمة الضريبية على المواطن سيعود بالخير على موازنة الدولة، خاصة أن الجميع سيكون لديه حافز لدفع ما عليه من ضرائب.



كانت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، كشفت حالات الإعفاء الضريبي فيما يخص العقارات.



وقالت "حسين"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد": «هناك حد إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا من إجمالي قيمة الضريبة على المسكن، وذلك حتى ديسمبر 2021»، وأضافت: «من حق المواطن في حالة شرائه وحدة سكنية أخرى تغيير السكن موضع الضريبة للوحدة الجديدة للحصول على الإعفاء المستحق بواقع 2400 جنيه».



وأوضحت أن حد الإعفاء الضريبي تم رفعه منذ 2013 من نصف مليون جنيه، إلى مليوني جنيه، قائلة: «قد يتعرض مواطن لفرض ضريبة عقارية لعدم تقدمه بما يفيد بامتلاكه لوحدة سكنية، هي في الأساس معفية من الضرائب، لكن عدم تقديمه ما يفيد بذلك قد يعرضه لفرض ضريبة عقارية».