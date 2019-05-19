يقام على مساحة 38 فدانا.. إنشاء سوق جديد للجملة بمدينة العريش

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن إنشاء سوق للجملة بالعريش على مساحة 38.8 فدان، بمنطقة جنوب العريش، مشيرا إلي أن السوق الجديد سيشمل معارض للخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والدواجن.



وأوضح شوشة أن مناطق بئر العبد وجلبانة و قاطية وأقطية أصبحت من المناطق التي تدر إنتاجا عاليا من الخضروات والفاكهة والتي ستغذي السوق بمختلف هذه المنتجات، ومنها البرتقال والكلمانتينا والخيار والشمام والفلفل والطماطم والقمح والشعير وخلافه.