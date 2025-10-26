حاتم باشات: خطة تطوير متكاملة لـ هليوبوليس وحلول واقعية لتحديات النادي

حاتم باشات:

منظومة الرياضة في نادي هليوبوليس تحتاج إلى نظرة شاملة

قائمة في حب هليوبوليس تضم مجموعة كفاءات وخبرات متميزة

سنعمل على إحياء ذكرى تأسيس نادي هليوبوليس كل عام

الإقبال الكبير على الترشح ظاهرة صحية وغير مسبوقة

أعلن اللواء حاتم باشات، المرشح على رئاسة نادي هليوبوليس، عن رؤيته الشاملة لتطوير النادي كأحد أعرق المؤسسات الرياضية والاجتماعية في مصر، مؤكدًا أن برنامجه الانتخابي يقوم على العمل الجماعي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية والخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل النادي.

وقال باشات في تصريحات صحفية إن رؤيته تنطلق من قناعة بأن الإنسان هو محور النجاح، موضحًا أن العاملين في النادي ليسوا مجرد موظفين بل شركاء في النجاح، مشيرًا إلى أن رؤيته تقوم على تطويرهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، لأن نجاح نادي هليوبوليس يبدأ من هؤلاء الذين يخدمونه بكل إخلاص.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تنفيذ خطة تطوير متكاملة تشمل جميع القطاعات داخل النادي، من المنشآت الرياضية والثقافية والخدمية إلى الأداء الإداري والمالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدًا أن التطوير لن يقتصر على الجانب المادي فقط، بل سيمتد إلى تأهيل الكوادر البشرية من مدربين وإداريين وعاملين عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب أحدث النظم في الإدارة الرياضية.

وأوضح أن منظومة الرياضة في نادي هليوبوليس تحتاج إلى نظرة شاملة تضم المدربين واللاعبين والإداريين ومقرري اللجان، معتبرًا أن التطوير الحقيقي يبدأ من رفع كفاءة جميع عناصر المنظومة لتحقيق التميز وصناعة أبطال يرفعون اسم النادي في مختلف البطولات.

وأشار باشات إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن مبادرات للحفاظ على هوية النادي وتراثه التاريخي، من أبرزها إحياء ذكرى تأسيس نادي هليوبوليس في 23 ديسمبر من كل عام، لتكون احتفالية كبرى تجمع الأعضاء والأجيال المختلفة، وتعزز روح الانتماء وتستعيد أمجاد النادي العريق.

وأكد المرشح على رئاسة النادي أن المشاركة الديمقراطية تمثل جوهر العمل المؤسسي داخل أي كيان ناجح، مشيرًا إلى أن خبرته علمته أن المشاركة في اتخاذ القرار هي أساس الحكم الرشيد، وأن روح الفريق تظل دائمًا سر النجاح الحقيقي.

وفيما يتعلق بالأجواء الانتخابية داخل النادي، وصف باشات ما يحدث بأنه ظاهرة صحية وغير مسبوقة تعكس وعي الأعضاء ورغبتهم الحقيقية في المشاركة من خلال العدد الكبير من المرشحين، مشددًا على أهمية استثمار هذه الطاقات في مختلف اللجان لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للنادي.

وأوضح أن قائمة في حب هليوبوليس تضم مجموعة متميزة من الكفاءات والخبرات المتنوعة في مجالات عديدة، قادرة على التعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها النادي، وتقديم حلول عملية تواكب متطلبات التطوير. كما تعكس القائمة تنوعًا بين الأجيال يجمع بين الخبرة والحماس، بما يضمن رؤية متوازنة وشاملة لمستقبل النادي. وإلى جانب ذلك، تمتلك القائمة عددًا من المبادرات المتخصصة في مجالات الثقافة والرياضة والمجتمع سيتم العمل على تنفيذها فور تولي المسؤولية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية داخل نادي هليوبوليس

واختتم اللواء حاتم باشات تصريحاته بالتأكيد على أن رؤيته تستهدف بناء مستقبل قوي ومستدام لنادي هليوبوليس يقوم على محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والخدمات لتناسب طموحات الأعضاء، والاهتمام بالكوادر البشرية عبر التدريب والتحفيز والمشاركة الفاعلة، وتعزيز الهوية الثقافية والرياضية للنادي واستعادة تاريخه العريق، إلى جانب ترسيخ قيم الشفافية والعمل الجماعي كأساس للإدارة الرشيدة، مؤكدًا أن نادي هليوبوليس يستحق أن يكون نموذجًا للأندية المتكاملة في مصر بروح أعضائه وتاريخ مؤسسيه وجهود العاملين فيه.

وتضم قائمة في حب هليوبوليس ..تراث ومستقبل الأسماء التالية:

- الرئيس : حاتم باشات

• نائب الرئيس: الكابتن نجوى غراب، بطلة السباحة العالمية

• أمين الصندوق: عماد المسيري

• الأعضاء فوق السن: عمرو صدقي، حسام نصار، السفيرة ماجدة شاهين، هبة فهيم، محمد مأمون، خالد بدران، رامي كرم

• الأعضاء تحت السن: سيف هشام، مريم سامي