كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط

نظمت هيئة كوبتك اورفانز حفل إفطارها السنوي لأعضاء بعض الجمعيات الاهلية بمحافظة أسيوط وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وأكثر من 500 فتاة من الفتيات المشاركات في مشروع " انتى الغالية " وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط .



جاء ذلك بحضور عايدة عبده مدير فرع الهيئة بمحافظة أسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار محافظ أسيوط للجمعيات الاهلية والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس بيتر نائبا عن الأنبا يؤانس مطران اسيوط للاقباط الارثوذكس وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز أبوتيج وحاتم قطب مدير مكتب هيئة تيردى زوم بصعيد مصر.



وأشارت مديرة فرع كوبتك اورفانز إلى أهمية المشروعات التى تنفذها الهيئة بالمحافظة. لافتة إلى أن المشروع يقوم على مشاركة “الأخت الكبرى”، وهي فتاة في مرحلة التعليم الجامعي، مع “الأخت الصغيرة” وهي فتاة في مرحلة التعليم الابتدائي- تساعدها على الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة بل وتعلم القيم الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي مؤكدة ان المشروع استهدف الى الان 13 ألف فتاة ويتم تنفيذه الان من خلال 700 فتاة بمختلف الجمعيات الشريكة .



وبدأت فعاليات الحفل بالإفطار ثم عرض لبعض الفقرات الفنية للأطفال والفتيات المشاركات في المشروع ثم كلمات لبعض الحضور.