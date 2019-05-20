ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:55 ص
كوبتك اورفانز تقيم
كوبتك اورفانز تقيم افطارها السنوى
إيهاب عمر
نظمت هيئة كوبتك اورفانز حفل إفطارها السنوي لأعضاء بعض الجمعيات الاهلية بمحافظة أسيوط وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وأكثر من 500 فتاة من الفتيات المشاركات في مشروع " انتى الغالية " وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط .

جاء ذلك بحضور عايدة عبده مدير فرع الهيئة بمحافظة أسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار محافظ أسيوط للجمعيات الاهلية والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس بيتر نائبا عن الأنبا يؤانس مطران اسيوط للاقباط الارثوذكس وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز أبوتيج وحاتم قطب مدير مكتب هيئة تيردى زوم بصعيد مصر.

وأشارت مديرة فرع كوبتك اورفانز إلى أهمية المشروعات التى تنفذها الهيئة بالمحافظة. لافتة إلى أن المشروع يقوم على مشاركة “الأخت الكبرى”، وهي فتاة في مرحلة التعليم الجامعي، مع “الأخت الصغيرة” وهي فتاة في مرحلة التعليم الابتدائي- تساعدها على الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة بل وتعلم القيم الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي مؤكدة ان المشروع استهدف الى الان 13 ألف فتاة ويتم تنفيذه الان من خلال 700 فتاة بمختلف الجمعيات الشريكة .

وبدأت فعاليات الحفل بالإفطار ثم عرض لبعض الفقرات الفنية للأطفال والفتيات المشاركات في المشروع ثم كلمات لبعض الحضور.
كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط
كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط
كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط
كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط
كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط
كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط
كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط
كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط
كوبتك اورفانز تقيم إفطارها السنوي لـ 500 فتاة وقيادة تنفيذية بـ أسيوط

ترشيحاتنا

حسام حسن يتلقى عرضا خارجيا .. وسموحة ترد

كأس الأمم الإفريقية.. الرئيس يتسلم أول بطاقة مشجع.. ويشهد إطلاق التميمة الرسمية ..فيديو

ياسمين الخطيب عن مباراة الزمالك ونهضة بركان: هاموت بسكتة دماغية

بدعوة شخصية.. السيسي يشارك عددا من المواطنين الإفطار بمقر إقامته

الزمالك يعلن تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية

الدولار يواصل الهبوط ويسجل 16.97 جنيه في البنوك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور

تسبب السرطان.. ضبط 6 أطنان مخلفات طبية قبل تحويلها لـ أكواب وأطباق بـ المنصورة