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تعليم

باهى يتفقد مركز الأنشطة الصيفى المجانى بمدرسة الزهور الإعدادية للبنات

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:14 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تفقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد امس مركز الانشطة الصيفى المجانى بمدرسة الزهور الاعدادية للبنات بصحبة شريف عرابى مدير عام ادارة الشئون التنفيذية وهشام الجعبرى مدير عام ادارة شمال التعليمية وقيادات التعليم.

وقد تفقد الجميع الطلاب اثناء ممارسة الانشطة المختلفة من التربية الرياضية والموسيقية والفنية والاقتصاد المنزلى والحاسب الآلى كما حضروا درسا تفاعليا فى التاريخ باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل الايضاح مصحوبا بعرض تقديمى يوضح انتصار الجيش المصرى فى حرب اكتوبر واجتياز خط بارليف المنيع.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمركز لتوفير الرعاية الصحية للطلاب خاصة اثناء فترة صوم شهر رمضان واكد على ضرورة التواصل مع اولياء امور الطلاب لحثهم على متابعة ابنائهم وتشجيعهم اثناء مزاولة الانشطة التربوية.

حضر الجولة محمود بدوى مدير ادارة التعليم الاعدادى المركزى و شريف كامل وكيل ادارة شمال التعليمية وغريب عطية مدير ادارة الشئون القانونية ومحمد ضياء مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام ولطفى عمر موجه عام التربية الرياضية وكان فى استقبالهم ليلى التابعى مديرة المدرسة والطاقم المعاون لها.

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