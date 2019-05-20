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حلمي النمنم: زرت الحفرة موضع استشهاد الفريق عبد المنعم رياض .. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:05 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الكاتب حلمي النمنم إنه تم تجنيده سنة 1983 وقضى 12 شهرا في شمال سيناء. مؤكدا أنها كانت تجربة بالغة الأهمية .

وأضاف النمنم فى حواره لبرنامج "المواجهة" عبر فضائية " اكسترا نيوز" أن أول هبوط له بسيناء كان بـ المعدية رقم 6 والتي استشهد بها الفريق عبد المنعم رياض وزار الحفرة التى حدث فيها الاستشهاد.

وتابع أن مشاهدة آثار المعارك على أرض الواقع شيء آخر تماما عما نقرأه. مشيرا الى انه يمكن ان تحفر فى الأرض وتجد عظام شهداء من ايام حرب 67 وتقرأ وتصلى عليها .

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