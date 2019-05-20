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تعليم

تسريب امتحان أحياء أولى ثانوي خبر كاذب .. والمسئولون : احذروا الشائعات

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:46 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
نفى المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الالكترونية ، صحة الخبر المتداول بشأن تسريب امتحان مادة الأحياء الذي من المقرر أن يؤديه الطلاب اليوم الاثنين.

وقال المسئولون في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن النموذج المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا علاقة له بالامتحان الأساسي الذي من المفترض أن يؤديه طلاب أولى ثانوي غدا.

وأضافوا : نناشد جميع طلاب اولى ثانوي وأولياء أمورهم عدم الانسياق وراء النماذج الوهمية التي يتم تداولها دائما ليلة الامتحان ، مؤكدين أنه لا مجال نهائيا لتسريب امتحانات اولى ثانوي الالكترونية لأنها مؤمنة تأمينا كاملًا .

ومن المقرر أن يؤدي اليوم الاثنين طلاب أولى ثانوي امتحان مادة الأحياء ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة و النصف صباحا بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية .

كما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

ووفقا لتصريحات المسئولين: "غدًا الامتحان سيكون إلكترونيا عبر التابلت في جميع المدارس الحكومية المجهزة تكنولوجيا لذلك".

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