زوجة أحمد الفيشاوي تعلن إصابتها بمرض خطير

فاجأت ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوى متابعيها بإصابتها بمرض خطير.



وكتبت على صفحتها على انستجرام قائلة: "كفاية بقى هموت خلاص، ومش عارفه لسه عندي إيه، كفاية بقي بجد، الله، تعبانة يارب، اسمع صوتي يارب، أرجوك أنا تعبانة ولا نوم فيه راحة ولا حتى وجع بيروح ساعة، ضعفت أوي وجسمي انهار، وعقليًا قربت أتدمر واتجنن، أرجوك اسمعني، حد يقول لي أعمل إيه".



واختتمت: "الحمدلله على نعمك يارب بس ولادي مش عاوزة أسيبهم، مش عاوزة أي حاجة تانية حد بيفتكرها إنها مفرحاني أو نعم كتير حد بيبص عليها، أنا مبقتش حتى بعرف اكل زي الناس.. الرحمة يا ناس".