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محافظات

قطار طائر بشرم الشيخ .. جنوب سيناء تبحث عرض شركة صينية لتنفيذ المشروع

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:18 ص
قطار طائر
قطار طائر
ايمن محمد
بحث اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى والمتخصصة في مجال تصنيع القطار الطائر المونوريل كفكرة لتنفيذها بمدينة شرم الشيخ، كمظهر حضاري يساهم في جذب السياحة، حيث تم عرض داتا شو فيديوهات خاصة بالمونوريل والدول التي تم تنفيذه بها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للمنح والتنمية، ومدير ادارة مرور جنوب سيناء ومديرى عموم المحميات الطبيعية، والبيئة والطرق والمختصين، وحضر من الجانب الصيني ممثلي الشركة، ومستشاريها بمصر، بالإضافة لرئيس احدى الشركات الكبرى المتخصصة في التمويل.

ورحب عشماوي بالحضور وبعد الانتهاء من العرض، قرر تشكيل لجنة من المختصين ودراسة المشروع المقدم بكافة تفصيلاته والعرض علي الجهات المعنية المختصة ثم تحديد اجتماع اخر مع ممثلي الشركة لإخطارهم بما استقرت عليه اللجنة.
قطار طائر بشرم الشيخ .. جنوب سيناء تبحث عرض شركة صينية لتنفيذ المشروع
قطار طائر بشرم الشيخ .. جنوب سيناء تبحث عرض شركة صينية لتنفيذ المشروع
قطار طائر بشرم الشيخ .. جنوب سيناء تبحث عرض شركة صينية لتنفيذ المشروع
قطار طائر بشرم الشيخ .. جنوب سيناء تبحث عرض شركة صينية لتنفيذ المشروع
قطار طائر بشرم الشيخ .. جنوب سيناء تبحث عرض شركة صينية لتنفيذ المشروع

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