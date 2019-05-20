ترامب يكشف سبب فرض الرسوم الجمركية على الصين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية التي يفرضها على السلع الصينية تدفع الشركات لنقل الإنتاج لخارج الصين إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام، مضيفا أن أي اتفاق مع الصين لا يمكن أن يكون "نصف حل".



وفي مقابلة من قناة فوكس نيوز أذيعت، مساء أمس الأحد، قال ترامب إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى "اتفاق قوي جدا، كان لدينا اتفاق جيد، لكنهم غيروه. فقلت ليكن، سوف نفرض رسوما على منتجاتهم".