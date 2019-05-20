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فن

بعد غرام عامين.. خطوبة سكارليت جوهانسون من نجم SNL.. صور

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:03 ص
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
شروق ابراهيم
ارتبطت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون رسميا بالممثل الامريكي الكوميدي كولن جوست نجم برنامج snl الشهير بعد علاقة غرامية استمرت قرابة عامين، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية.

وتعد هذه الزيجة الثانية لـ سكارليت بعد زواجها من الممثل الكندي ريان رينولدز ومن الصحفي الشهير رومان دوريا، الذي أنجبت منه طفلتها الوحيدة روز التي تبلغ من العمر 5 أعوام.

ولم يسبق الزواج لـ كولن الذي يكبر سكارليت في العمر بـ عامين، حيث ظلا مختفيين عن الأنظار وعلاقتهما بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة.
بعد غرام عامين.. خطوبة سكارليت جوهانسون من نجم SNL.. صور
بعد غرام عامين.. خطوبة سكارليت جوهانسون من نجم SNL.. صور
بعد غرام عامين.. خطوبة سكارليت جوهانسون من نجم SNL.. صور

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