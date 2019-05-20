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أخبار البلد

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:06 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية متجهة إلى عدة مدن بالمملكة المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ظروف التشغيل، وارتفاع كثافة التشغيل بالمطارات هناك بالتزامن مع موسم العمرة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط السعودية رقم 306 المتجهة إلى مدينة جدة، ورحلة طيران فلاي ناس رقم 871 المتجة إلى مدينة أبها السعودية، بالإضافة إلى تأخر رحلة طيران نسما رقم 170 المتجهة أيضا إلى جدة، بسبب أعمال الصيانة وظروف تشغيل الرحلات.

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.

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