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محافظات

تداول 473 شاحنة بضائع و47 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:25 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (20) سفينة، وتم تداول 33 ألف طن بضائع و(272) شاحنة بضائع و(140) سيارة، حيث شملت حركة الواردات 28 ألف طن فحم اسبانى و(36) شاحنة و(123) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع عامة و(246) شاحنة بضائع و(17) سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين امانة والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين القاهرة وMichel selmer، وغادرت السفينتين القاهرة والحرية 2، كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وسينا ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وسينا، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة اكرام.

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