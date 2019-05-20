الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع جديدة بصعدة

حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم، مواقع جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال مصدر عسكري ـ في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم/ الإثنين/ ـ إن قوات الجيش الوطني المدعومة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحرير "جبال نهوقة" و"التبة البيضاء" و"تبة الطيران" بجبهة كتاف.



وأضاف إن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية وفرار ما تبقى منهم، واغتنام قوات الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة.

