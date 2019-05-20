ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع جديدة بصعدة

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:27 ص
الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
أ ش أ
حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم، مواقع جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية.
وقال مصدر عسكري ـ في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم/ الإثنين/ ـ إن قوات الجيش الوطني المدعومة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحرير "جبال نهوقة" و"التبة البيضاء" و"تبة الطيران" بجبهة كتاف.

وأضاف إن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية وفرار ما تبقى منهم، واغتنام قوات الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة.

ترشيحاتنا

بالقرب من مكة.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا

هواوي مجبرة على استخدام النسخة المفتوحة المصدر من أندرويد

تحذير.. آلات صنع القهوة بوابة الهاكرز لبياناتك

قلق وخوف يسيطران على طلاب أولى ثانوي قبل امتحان الأحياء.. صور

عيار 21 يسجل 612 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 20 مايو 2019

الأهلي والإسماعيلي .. محمد يوسف يتحدث عن المباراة وكيفية السيطرة على الدراويش

ads

5 سور في القرآن تصاحب الميت ولا تفارقه من الجنازة إلى الدفن بالقبر

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

صحيفة فلسطينية تفجر مفاجأة حول صفقة القرن

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة

الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يمنح جروس الفرصة الأخيرة .. وأجانب النجوم يشكون ناديهم

عمر زهران يكشف لـ صدى البلد سبب نقل سهير البابلي للمستشفى

امتحانات أولى ثانوي .. شاهد الرسالة المكتوبة على منصة الامتحان اليوم

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

رانيا بدوي عن زلزال: حلا شيحة نسيت التمثيل ومحمد رمضان نمبر ١٠

قاتل حارس الدقي: كنت بدور على حاجة أسرقها .. وخوفي من الفضيحة خلاني أقتله

عبوات ناسفة معدة للتفجير .. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل ساعة الصفر .. ومقتل ١٢ من عناصر حسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

انقسام بين متابعي Game of thrones حول نهاية أحداث المسلسل.. صور

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة