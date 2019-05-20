السودان يحدد معالم الفترة الانتقالية.. الجيش والمعارضة يتفقان على مواصلة التفاوض

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الاثنين في ختام جولة جديدة من المفاوضات، الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على مواصلة جولات التفاوض بشأن الفترة الانتقالية، مع أخذ "عامل الوقت" بعين الاعتبار.



وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، في تصريح صحفي: «خلصنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير على تثبيت النقاط التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هيكل السلطة الانتقالية في مستوياتها المختلفة الصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية».



وأوضح أنه تمت مناقشة مهام السلطة الانتقالية وتم التوافق عليها وكذلك هيكلة السلطة السيادية، وتشكيل لجنة من «قوى إعلان الحرية التغيير» لمتابعة النتائج التي ستتوصل إليها لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي والخاصة بالأحداث التي وقعت مؤخرا في منطقة الاعتصام وأسفرت عن سقوط قتلى.



وقبيل الإعلان، قالت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، إن التفاوض مع المجلس العسكري، ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات، فهو ليس غايتها النهائية، مؤكدة أن البناء يكتمل وفق عملية مستمرة قوامها العمل لتحقيق السلام والعدالة، والتوافق السياسي.



وأكدت القوى السودانية على أهمية التأسيس للتنمية المتوازنة والمستدامة وتحسين الاقتصاد وتعطيل العطالة، وتجويد الخدمات التعليمية والصحية، واستشراف المستقبل. وقالت، "تستمر اعتصاماتنا حتى تحقيق أهدافنا كاملة".