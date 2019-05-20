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تلغي القيود والحواجز الجمركية.. مدبولي يعرض ملف مصر لاستضافة مقر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:35 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمود مطاوع
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى الذى يزور مصر. وحضر المقابلة السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: تأتى هذه الزيارة لوفد مفوضية الاتحاد الأفريقى من أجل تقييم ملف استضافة مصر للمقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وهى الاتفاقية التى تهدف إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى أفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال الإلغاء التدريجي للقيود والحواجز الجمركية وغير الجمركية التى تعيق حركة التجارة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لما سيكون لها من آثار إيجابية فى تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة، مضيفا أن الرئيس السيسى يضع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كأحد أهم أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى وقعت وصدقت على الاتفاقية ومن المنتظر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال أيام بعد أن وصل عدد الدول التى صدقت عليها حتى الآن إلى ٢٢ دولة.

وقال مدبولى: مصر تقدر أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة لا سيما فى مجال التجارة، نظرًا لأن إزالة الحواجز الجمركية سوف يسهم فى تقليل أسعار السلع ويخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية.

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع لاستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والحكومة تقدم كل الدعم الممكن لهذا الملف، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متقدمة وإمكانات لوجستية كبيرة بما يجعل منها مقرًا متميزًا لسكرتارية الاتفاقية.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد مفوضية الاتحاد الافريقى عن سعادتهم بزيارة مصر لتقييم ملف استضافة المقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مؤكدين أنهم سوف يقيمون ملفات الدول التى عرضت استضافة المقر بناء على مشاهداتهم للوضع والاستعدادات على الطبيعة فى الدول المرشحة.

كما أشادوا بالدعم الذى تقدمه مصر بقيادة الرئيس السيسى رئيس الاتحاد الأفريقى، لقضايا التعاون والتنمية فى القارة وفى مقدمتها منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
تلغي القيود والحواجز الجمركية.. مدبولي يعرض ملف مصر لاستضافة مقر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
تلغي القيود والحواجز الجمركية.. مدبولي يعرض ملف مصر لاستضافة مقر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
تلغي القيود والحواجز الجمركية.. مدبولي يعرض ملف مصر لاستضافة مقر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
تلغي القيود والحواجز الجمركية.. مدبولي يعرض ملف مصر لاستضافة مقر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
تلغي القيود والحواجز الجمركية.. مدبولي يعرض ملف مصر لاستضافة مقر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
تلغي القيود والحواجز الجمركية.. مدبولي يعرض ملف مصر لاستضافة مقر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
تلغي القيود والحواجز الجمركية.. مدبولي يعرض ملف مصر لاستضافة مقر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
تلغي القيود والحواجز الجمركية.. مدبولي يعرض ملف مصر لاستضافة مقر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

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