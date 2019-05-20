لم نستهدف مكة ..أول تعليق من جماعة الحوثي على اتهامها بقصف مدينة الرسول

نفي يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران تقارير إعلامية سعودية ذكرت، اليوم "الاثنين"، أن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة، في وقت يشهد توترا شديدا بين طهران ودول الخليج.



ونقلت قناة العربية عن شهود عيان قولهم إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخين باليستيين فوق مدينتي الطائف وجدة بغرب المملكة. وذكرت أن الأول كان موجها إلى مكة.



وتتهم الرياض إيران بإصدار الأمر بتوجيه ضربات بطائرات مسيرة، الأسبوع الماضي، على محطتين لضخ النفط في المملكة، وهو هجوم أعلن الحوثيون المسؤولية عنه. ونفت إيران إصدار الأمر.



ويدور الجدل حاليا بين واشنطن وطهران بشأن العقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مما يثير مخاوف من احتمال اندلاع صراع بين البلدين.



وقالت وكالة سبأ للأنباء، التي يديرها الحوثيون، أمس "الأحد"، إن الجماعة ستبدأ عمليات عسكرية تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري تشمل مقرات ومنشآت في الإمارات والسعودية إضافة إلى أهداف للتحالف داخل اليمن.