هواوي تريند تويتر لهذا السبب

تصدر هاشتاج #هواوي قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.



جاء ذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار إضافة هواوي إلى قائمة الشركات المحظور على الحكومة والشركات الأمريكية التعامل معها، لكونها تشكل خطرًا على أمنها القومي.



ونشرت وكالة ”رويترز“، تقريرًا جديدًا يكشف استعداد شركة غوغل لوقف تعاملها مع شركة هواوي الصينية في بعض قطاعات الأعمال، وعلى رأسها خدماتها وتطبيقاتها للموبايل، وكذلك نظام تشغيل أندرويد.



وأوضح التقرير أن مصادر مطلعة أكدت أن غوغل ستحرم هواتف هواوي المقبلة من استخدام تطبيقاتها وخدماتها المختلفة على متنها، وكذلك لن تحصل على إصدارات أندرويد الجديدة في المستقبل.