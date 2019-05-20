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محافظات

لتسهيل حركة المرور.. فتح شارع علي عبد الشكور في اتجاه واحد بكفر الشيخ ..صور

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:58 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
محمود زيدان
كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بدراسة فتح شارع مدرسة على عبد الشكور للغات بمدينة كفرالشيخ في اتجاه واحد مرورًا بمجمع مواقف كفرالشيخ لتسهيل حركة المرور، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ وإدارة المرور.

وقدم "طه" خالص الشكر والتقدير للمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، ونواب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على جهودهم المبذولة في النهوض بالخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بعاصمة المحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.
لتسهيل حركة المرور.. فتح شارع علي عبد الشكور في اتجاه واحد بكفر الشيخ ..صور
لتسهيل حركة المرور.. فتح شارع علي عبد الشكور في اتجاه واحد بكفر الشيخ ..صور
لتسهيل حركة المرور.. فتح شارع علي عبد الشكور في اتجاه واحد بكفر الشيخ ..صور

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