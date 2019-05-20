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رياضة

بعد تعيينه للزمالك..تاريخ سيئ لـ تيسيما مع الأندية المصرية فى نهائيات أفريقيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:58 م
تيسيما
تيسيما
عمرو الحلواني
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اختيار الإثيوبى باملاك تيسيما لإدارة مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربى المقرر إقامتها الأحد المقبل فى إطار لقاءات إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.

واختير كاف، الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي من جنوب أفريقيا والحاج مالك سامبا من السنغال، إضافة إلى صادق السالمي حكما رابعا.

أما حكم "VAR" سيكون جاني سيكازوي الذي أدار لقاء الذهاب، ومعه كل من جيربا كامارا من السنغال ووليد أحمد من السودان.

وكان الزمالك خسر أمام نهضة بركان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ليلة أمس، على ملعب "البلدي" ببركان.

وتواجد الحكم الإثيوبى تيسيما مرة واحدة من قبل فى نهائيات الفرق المصرية بالبطولات الإفريقية المختلفة ، حيث قاد مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى العام الماضى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتى خسرها الأهلى بثلاثة أهداف دون رد .

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بعد تعيينه للزمالك..تاريخ سيئ لـ تيسيما مع الأندية المصرية فى نهائيات أفريقيا

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