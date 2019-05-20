درجة الحرارة في هذا اليوم تصل 44.. الأرصاد تحذر المواطنين ..فيديو

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة حارة في القاهرة ومعظم المحافظات حتى نهاية الأسبوع.





وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "درجة الحرارة ارتفعت اليوم عن أمس بمعدل أربع درجات لتصل إلى 34 درجة، لافتا إلى أن درجة الحرارة مستمرة فى الزيادة حتى تصل إلى 38 درجة مئوية غدا، وتصل ذروتها يوم الخميس لتصل إلى القاهرة إلى 44 درجة".





وعن سبب تقلبات الطقس خلال الفترة الأخيرة، أضاف رئيس هيئة الأرصاد: "النصف الثانى من فصل الربيع دائما ما يشهد عدم استقرار فى درجات الحرارة على مستوى العالم".



