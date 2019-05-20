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رياضة

رونالدو: أنشيلوتي ومورينيو الأفضل لـ يوفنتوس.. وكونتي لا يصلح للتدريب

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:48 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حسن العمدة
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، يوم الجمعة الماضي، رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري عن صفوف السيدة العجوز، عقب نهاية الموسم الجاري.

ووضع البرتغالي كريستيانو رونالدو إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي في مأزق، بعدما أبدى رفضه لعودة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب "السيدة العجوز"، خلفا للمدرب ماسيمليانو أليجري الذي أعلن النادي رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب اللاعب في ريال مدريد، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، يرغب في تولي مواطنه جوزيه مورينيو، منصب المدير الفني للبيانكونيري، خلفا لماسيمليانو أليجري.

وسبق لجوزيه مورينيو، أن درب كريستيانو رونالدو، في ريال مدريد الإسباني، كما يشترك الثنائي في نفس وكيل الأعمال، وهو خورخي مينديز.

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