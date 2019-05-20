أحكام اليوم.. السجن 7 سنوات لبائع قتل عاملا بالشرقية.. والمشدد 15 سنة لـ6 متهمين.. والمؤبد لمتهم آخر للاتجار بالأعضاء البشرية بـ عين شمس

-المشدد 5 سنوات لـ سلومة المرج بحوزته سلاح ناري

-السجن 7 سنوات لبائع قتل عاملا لخلافات بينهما -السجن المشدد ١٥ سنة وغيابيا بالسجن المؤبد لمتهم آخر وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه





أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم، حكمها بالسجن 7 سنوات لبائع قتل عاملا لخلافات بينهما.





تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد وصول" ممدوح إ " 25 سنة لمستشفى بلبيس العام جثة هامدة وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث بلبيس للوقوف علي ملابسات الواقعة وضبط الجناة.





وتوصلت التحريات إلى قيام "صلاح ن" 24 سنة، بائع ومقيم قرية تابعة لمركز بلبيس، بارتكاب الواقعة، بسبب خلاف بينهما، وأنه كان في حالة دفاع عن النفس، وتم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4228 لسنة 2013 لشهر يوليو لسنة 2013 ، فيما تم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها بالسجن 7 سنوات للمتهم.





وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها حضوريا، الاثنين، بمعاقبة ٦ متهمين بالسجن المشدد ١٥ سنة وغيابيا بالسجن المؤبد لمتهم آخر وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.





صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وايمن عبد اللطيف.





وتضمنت تحقيقات أحمد أبو الليل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، قيام المتهمين عبد الرحمن .ع وشهرته عاطف التلياني ٢٠ سنة مبيض محارة وعبد الله .ر ٢٢ سنة نجار وطارق .ا وشهرته طارق كشري ١٩ سنة وعايدة .ا وشهرتها أم جنا ٢٣ سنة عاملة وشعبان م ٣٢ سنة عامل وياسر م ٤٠ سنة فني صيانة ومحمود .ي وشهرته أبو جنا هارب، بتكوين خلية إجرامية في غضون عام ٢٠١٦ بمنطقة عين يقوم على إدارتها متهم متوفي باستغلال حالة الضعف والحاجة للمال لدي الضحايا باستئصال أعضائهم البشرية وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما عماد حمدي وبدر محمود والطفل بعاهة مستديمة يستحيل برؤها في استئصال كليهم.





توصلت تحريات المقدم عطية ممدوح رئيس قسم مكافحة الاتجار بالأطفال بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي منظم للاتجار في البشر عن طريق بيع أعضائهم البشرية مستغلين حاجة المجني عليهم المادية وظروفهم الاجتماعية المتدنية عن طريق قيام المتهمين بالتواجد بالأماكن التي يقيم بها الأطفال بالحدائق العامة للتعرف على حالتهم الاجتماعية ومدى حاجتهم للمال مستغلين إقناعهم ببيع أعضائهم البشرية وقاموا باصطحاب أباء الضحايا لإحدى الشقق السكنية المؤجرة والمعدة بمعرفتهم للمكوث بها تحت أعين المتهمة أم جنا حتى يتم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لهم بمعرفة فني الصيانة بإحدى المستشفيات للوقوف على مدى قدرتهم على التبرع ومدى تطابق فصائلهم مع طالبي التبرع تحديدا والذين يتم التواصل معهم.





وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالعباسية، عاملا بالسجن المشدد 5 سنوات بحوزته سلاحا ناريا، وذخائر مما أدى إلى ذعر المواطنين فى المرج.





وكشف أمر الإحالة قيام المتهم سامي. ا الشهير "بسلومة" وبحوزته سلاح نارى "بندقية آلية" وذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، مما أدى إلى ذعر المواطنين.





وبإجراء تحريات مباحث قسم شرطة المرج التى أثبتت حيازة المتهم للأسلحة النارية، ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه توجه إلى حيث أيقن وجوده، فقام بضبطه، وبتفتيشه ومسكنه، عثر على سلاح ناري آلي وآخر غير مششخن وذخيرة وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه له، فى الأحوال غير المصرح لها.



