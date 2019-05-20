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رياضة

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب وتستعد لـ نهائي الكونفدرالية

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:11 م
حمدي النقاز وعمر
حمدي النقاز وعمر السعيد فى مطار القاهرة
منتصر الرفاعي - ملك موسى
وصلت بعثة نادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب، بعد خوض مباراة ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي على الملعب البلدى ببركان.

ويستعد الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى إياب البطولة الكونفدرالية، حيث يسعى الفريق الأبيض لتعويض خسارته فى الذهاب من أجل التتويج باللقب الأول للأبيض فى بطولة الكونفدرالية.

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