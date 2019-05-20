في يوم وليلة.. واتساب يودع أهم مميزاته

لم تعوق عملية القرصنة التي حدثت مؤخرًا على تطبيق المراسلات العالمي Whatsapp ، من مضي التطبيق في توفير المزيد من الخصائص ورفع درجة الخصوصية للمستخدمين.



ومن هذا المنطلق يعمل المبرمجون بالـ"الواتساب" حاليًا على منع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية للأصدقاء ومشاركتها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، فقد يزيل الواتساب خيار حفظ صور الملفات التعريفية الخاصة بك Profile photo وكذلك المشاركة، بحسب ما نشر موقع "Zee Business".



في وقت سابق كان الواتساب يسمح بتزويد المستخدمين بخيار مشاركة عندما يقومون بفتح صورة للملف الشخصي، وخيار حفظ الصورة مباشرة في قسم المعرض بالهاتف أو مشاركتها، لكن التحديث الجديد قد أزال خيار المشاركة من التطبيق ولم يترك أي طريقة على لحفظ صور الملف الشخصي، ومازالت ميزة حفظ صور الملف الشخصي متاحة للمجموعات على Whatsapp.



هذا التحديث الجديد بـ"الواتساب" هو جزء من أحدث إصدارات "بيتا" لأجهزة Android ، وسيكون التغيير أيضًا أجهزة آيفون الإصدار 2.19.60.5. ومع ذلك ، ستتلقى الإصدارات القديمة التغيير قريبًا وفقًا لتغريدة WABetainfo.



فيما قامت Apple بالفعل بتحديث تطبيقها العادي الخاص بـ iPhone وقدمت ميزة جديدة عليه، تسمح للناس بمعاينة الملصقات مباشرةً في لوحة الإشعارات، تتيح الميزة الجديدة النقر لفترة طويلة على إخطار WhatsApp لعرض الملصق بالحجم الكامل.



