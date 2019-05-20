رد ناري من مدرب نهضة بركان على تصريحات جروس .. فيديو

رد منير الجعواني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي على نظيره في الزمالك السويسري كريستيان جروس بعدما نفى الأخير أنه لعب مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بطريقة الرجاء المغربي.وشهد المؤتمر الصحفي عقب اللقاء سؤالا من أحد الصحفيين لجروس حول ظهور فريقه بأسلوب مشابه لفريق الرجاء لكنه رد بعدم معرفته للفريق البيضاوي.بعد ذلك رد الجعواني على جروس بقوله "جروس قال إنه لا يعرف الرجاء، إنه الفريق الذي فاز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، ويعتبر من أفضل الفرق العربية والإفريقية قاريا، ودائما ما يمثل الكرة المغربية بأفضل شكل".