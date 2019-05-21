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الديهي يكشف عن الكتب التي حولت عبود الزمر من ضابط لإرهابي.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:25 ص
صدى البلد
أيمن سيد
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإرهابي عبود الزمر هو بمثابة إفراز صديدي، مشيرا إلى أنه لقب بـ"أمير الدماء".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، الإثنين، أن عبود الزمر كان دائمًا علامة تجارية لكلمة الدم، حيث كان مبدأه دائما صدامي ودموي.

وأوضح "الديهي"، أن عبود الزمر مواليد 19 أغسطس عام 1947 بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه تخرج من الكلية الحربية عام 1967.

وتابع "الديهي"،: "طارق الزمر ابن عم عبود الزمر لعب في عقله وأشار عليه أن يقرأ بعض الكتب التي لعبت بعقله وحولته من ضابط لإرهابي، حيث قرأ كتاب ابن تيمية، ومعالم في الطريق لسيد قطب، والجهاد الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام".

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