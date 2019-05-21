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رياضة

أول رد فعل من محمد صلاح بعد وصوله إلى مقر معسكر ليفربول بـ إسبانيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:52 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له.

نشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للحظة دخوله إلى مقر معسكر الفريق.

ووصل الفريق إلى أحد فنادق إسبانيا لخوض معسكر قبل مباراة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن المباراة ستقام في ملعب أتلتيكو مدريد ونداميترو بوليتانو في الأول من يونيو المقبل.
أول رد فعل من محمد صلاح بعد وصوله إلى مقر معسكر ليفربول بـ إسبانيا

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