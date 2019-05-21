ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

تعرض أحمد ياسر ريان ، لحادث سير على طريق رأس غارب أمس الاثنين، وكان بصحبة "لاعب الأهلي المعار للجونة" أثناء الحادث زميله في فريق الجونة أحمد أباظة ، إضافة إلى الإنجليزي ويل رويال المعد البدني، للفريق الساحلى.



وجاء حادث لاعب الأهلي بعد حدوث انفجار فى إطار سيارة أحمد ريان ، بسبب اصطدامها بمقطورة على طريق رأس غارب في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا، وأنقذت العناية الإلهية اللاعبين والمعد البدني للجونة ولم يتعرض أى فرد منهم لإصابات.



واطمأن مسئولو نادي الجونة والجهاز الفني واللاعبين على ريان وأباظة والمعد البدني فور علمهم بالحادث، ومن المنتظر أن ينتظم الثلاثي بشكل طبيعي في مران اليوم.

