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فن

علامة استفهام الحلقة 15.. خلاف بين محمد رجب وشقيقه بسبب جيهان خليل

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:23 ص
صدى البلد
محمد نبيل
شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "علامة استفهام"، أكثر من مشاهد "فلاش باك" أثناء معاتبة "قنديل" والذى يجسده إسلام حافظ لـ"نوح الشواف" ويقدمه محمد رجب، بعد إصرار الأخير على زواج شقيقه من ابنة عمه "مروة الشواف" أو جيهان خليل.

وعلى الجانب الآخر ذهب الدكتور "سامح" ويقدمه هيثم أحمد زكى لمنزل "هيمت" نورهان حتى يتأكد من المعلومات التى قالها له دكتور "محمود" عماد رشاد بأنها مختفية منذ فترة طويلة رغم مقابلة "سامح" لها منذ عدة أيام، ليجد أن الفيلا تحمل لافتة "للإيجار".

وتنتهى الحلقة بتلقى "سامح" اتصالا هاتفيا من "جاسر الشواف" محمد ناصر شقيق "نوح" وأخبره بعودته من أمريكا بعد اتصاله له وإخباره بأمر مهم، وطلب منه أن يعطيه العنوان الذى يسكن فيه، ليذهب سامح إلى العنوان فيجده عنوان فيلا دكتورة "هيمت" وتعجب "سامح" من ذلك، لتنتهى الحلقة بتشويق ما سيحدث بين "سامح" و"جاسر" فى الحلقة المقبلة.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة، cbc، ON E، Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

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