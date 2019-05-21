18 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغت 18 سفينة.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 4 سفن، فيما تتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن، فيما تتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، وترسو على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.



وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.



