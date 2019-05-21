ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

18 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:54 ص
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
أ ش أ
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغت 18 سفينة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 4 سفن، فيما تتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن، فيما تتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، وترسو على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيلها.. تعرف على محطات نادية عزت فى الفن

عز يسجل 11.890 ألف جنيه للطن .. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019

لغز الأوفر دوس.. حقنة وشوية هيروين كلمة السر في مقتل معالج إدمان وشاب داخل مسجد وفتاة التجمع

امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة

سبقت أمريكا وروسيا.. مستشار وكالة الفضاء الروسية يوضح تفاصيل تفوق مصر على العالم في مجال الأقمار الصناعية.. فيديو

لهذا السبب.. #الكهرباء يتصدر تريند تويتر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور