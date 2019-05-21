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ثقافة

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الثقافة وأخلاقيات الشباب محاضرة ببيت ثقافة رشدي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:03 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، فعقدت ثقافة الشباب والعمال التابعة للفرع محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى إعلاء القيم الأخلاقية عند الشباب" وذلك ببيت ثقافة رشدى، تحدث خلالها د. محمد عمارة عن كيفية غرس القيم الأخلاقية فى نفوس الأطفال والشباب ومكافحة طمس الهوية المصرية.

وأقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "تعليم الكبار فى عصر المعلومات" ألقتها سميرة أبو اليزيد، تلاها مسابقة ثقافية وورشة فنية لعمل زينة رمضان من الكروشيه تحت إشراف أخصائي الفنون التشكيلية، بينما نظم نادي الأدب لقاءا بعنوان "الأدب الإسلامى والشعر الدينى" بحضور عدد من أعضاء النادي.

وعرض نادي التذوق السينمائي بقصر ثقافة الأنفوشي، مجموعة من الأفلام الدينية التسجيلية منها قصة سيدنا نوح، وقصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى، إلى جانب ورشة فنية لتصميم لوحات تعبر عن مظاهر الشهر الكريم بمرسم الطفل، كما أقيمت ورشة مماثلة باستخدام الخامات المختلفة بقصر ثقافة الشاطبي.

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