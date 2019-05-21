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تعليم

امتحانات أولى ثانوي.. طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية يبدأون امتحانهم الآن

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:20 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياسمين بدوي
بدأ منذ قليل طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

حيث يستمر زمن الامتحان من الواحدة ظهرا، لمدة ساعة ونصف لينتهي في تمام الثانية والنصف ظهرا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

وأعلن المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي، أن إجمالي عدد طلاب المدارس الحكومية الذين أدوا اليوم امتحان صباح اليوم مادة اللغة الثانية ٣٨٥ ألفا من مجموع ٣٨٩ ألفا بنسبة ٩٩٪.

وقال المسئولون: إن عدد المدارس الحكومية المجهزة والمستخدمة في هذا الاختبار بلغ ١٧٤٨ مدرسة.

كما أعلن المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي، أن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع لحظة بلحظة سير امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية.

وقال المسئولون: إن منصة الامتحان الإلكتروني تعمل بكفاءة عالية منذ أمس الاثنين، وهو الأمر الذي يجعل تأدية الامتحان إلكترونيًا أمرا سهلا وخاليا من أي عوائق.

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